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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:52
Владимир Маркин: надеюсь, у российских болельщиков хватит ума не делать глупости в 2018 году (1)
Владимир Маркин: надеюсь, у российских болельщиков хватит ума не делать глупости в 2018 году (1)
19:03
Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
18:24
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды (2)
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды (2)
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": Генрих Мхитарян сыграет с первых минут
Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона" на матч чемпионата Англии.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Лукаку.
Запасные - Ромеро, Блинд, Рохо, Туанзебе, Эррера, Марсьяль, Рэшфорд.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Йосида, Хедт, Маккуинн, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Проуз, Буфаль, Лонг.
Запасные - Форстер, Рид, Беднарек, Дэйвис, Лемина, Редмонд, Габбьядини.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Лукаку.
Запасные - Ромеро, Блинд, Рохо, Туанзебе, Эррера, Марсьяль, Рэшфорд.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Йосида, Хедт, Маккуинн, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Проуз, Буфаль, Лонг.
Запасные - Форстер, Рид, Беднарек, Дэйвис, Лемина, Редмонд, Габбьядини.
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