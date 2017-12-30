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"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон": Генрих Мхитарян сыграет с первых минут

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона" на матч чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян, Лукаку.

Запасные - Ромеро, Блинд, Рохо, Туанзебе, Эррера, Марсьяль, Рэшфорд.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Йосида, Хедт, Маккуинн, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Уорд-Проуз, Буфаль, Лонг.

Запасные - Форстер, Рид, Беднарек, Дэйвис, Лемина, Редмонд, Габбьядини.
Теги: Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Сегодня, 20:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:28) #
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Мхитарян забьёт...и всё будет нормально для него ....Удачи.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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