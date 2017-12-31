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Полузащитник "Алавеса" Энцо Зидан покинул команду

Полузащитник "Алавеса" Энцо Зидан покинул команду.

22-летний хавбек уже подписал контракт с "Лозанной".

В текущем сезоне француз провел два матча в составе басков в двух турнирах.

Теги: Зидан Алавес
Сегодня, 00:42
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