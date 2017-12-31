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"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (видео)

Футболисты "Зенита" обратились к болельщикам и поздравили всех с Рождеством и Новым годом на разных языках.

Теги: Зенит
Сегодня, 18:46
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