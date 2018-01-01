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"Тосно" сообщил, что с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты

"Тосно" в своем твиттере сообщил о расторжении контракта с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.

"Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами "Тосно" Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!" – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября генеральный директор клубоа Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы с командой Бесчастных и Щербака.
Теги: Тосно Бесчастных
Сегодня, 00:00
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бежать и Диме надо..подстилкой зачем...
Регистрация: 14.12.2011
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