"Тосно" сообщил, что с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты

"Тосно" в своем твиттере сообщил о расторжении контракта с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком."Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами "Тосно" Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!" – говорится в сообщении.Напомним, в конце ноября генеральный директор клубоа Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы с командой Бесчастных и Щербака.