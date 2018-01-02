Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Кака: Аршавин один из моих любимых футболистов

Бывший полузащитник "Милана" Кака рассказал, что из российских игроков ему больше всего нравится Андрей Аршавин.

"Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале", – сказал Кака в интервью программе "Живой футбол".
Теги: Кака Аршавин
Сегодня, 17:38
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.