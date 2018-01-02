Кака: Аршавин один из моих любимых футболистов

Бывший полузащитник "Милана" Кака рассказал, что из российских игроков ему больше всего нравится Андрей Аршавин."Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале", – сказал Кака в интервью программе "Живой футбол".