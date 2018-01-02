Поль Погба: мы сделали то, что должны были

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над "Эвертоном" (2:0).– Хорошая победа в первом матче года. Мы играли агрессивно в положительном плане. В перерыве мы знали, что можем забить. Мы верили в это. Главное – надо было потрудиться.Ранее мы заслуживали обыграть "Лестер" и "Саутгемптон". Это футбол. Мы сделали то, что должны были", - цитирует Погба ВВС.