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Владимир Габулов подписал контракт с "Брюгге" (фото)

"Брюгге" официально объявил о переходе вратаря тульского "Арсенала" и сборной России Владимира Габулова.

34-летний голкипер подписал соглашение на 1,5 года.

Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 08:50
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№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 09:43) #
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online

Цитата: afelayz
Вот это поворот! flushed За медалькой поехал! Клуб близок к чемпионству.

ему нахрен эта медаль не сдалась)) а поехал он за ЛЧ
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хороший выбор для обеих сторон! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 09:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это поворот! flushed За медалькой поехал! Клуб близок к чемпионству.
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 09:08) #
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Молодец!
Регистрация: 16.03.2009
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