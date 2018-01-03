Владимир Габулов подписал контракт с "Брюгге" (фото)

#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dy pic.twitter.com/o0D5uv3mZT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 2, 2018

"Брюгге" официально объявил о переходе вратаря тульского "Арсенала" и сборной России Владимира Габулова.34-летний голкипер подписал соглашение на 1,5 года.