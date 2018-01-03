СМИ: Янн Мвила договорился о контракте с "Сент-Этьеном"

Полузащитник "Рубина" Янн Мвила согласовал контракт с "Сент-Этьеном", передает Yahoo! Sports.Соглашение 27-летнего француза будет рассчитано до 2020 года. Отмечается, что вопрос с переходом разрешится после того, как станет известен вердикт его тяжбы с "Рубином".Мвила намерен покинуть "Рубин" в качестве свободного агента по причине того, что ему несколько месяцев в Казани не платили зарплату.