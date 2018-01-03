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СМИ: Янн Мвила договорился о контракте с "Сент-Этьеном"

Полузащитник "Рубина" Янн Мвила согласовал контракт с "Сент-Этьеном", передает Yahoo! Sports.

Соглашение 27-летнего француза будет рассчитано до 2020 года. Отмечается, что вопрос с переходом разрешится после того, как станет известен вердикт его тяжбы с "Рубином".

Мвила намерен покинуть "Рубин" в качестве свободного агента по причине того, что ему несколько месяцев в Казани не платили зарплату.
Теги: Мвила Рубин Сент-Этьен
Сегодня, 09:01
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№1 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 09:37) #
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Чай это у ТАИФА деньги кончились? Вроде все так же жируют.
Регистрация: 13.08.2017
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