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Клуб МЛС "Даллас" подписал бывшего защитника "Локомотива"

Американский "Даллас" объявил о подписании контракта с защитником Рето Циглером.

О деталях соглашения между 31-летним швейцарцем и клубом МЛС не сообщается.
Сегодня, 09:33
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