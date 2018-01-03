Давид Сильва сообщил, что у него родился недоношенный сын

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва отсутствовал в расположении команды."Я хочу поблагодарить всех за вашу любовь и добрые слова, которые я получил в эти недели. Особая благодарность моим партнерам по команде, тренеру и всему руководству клуба за понимание моей ситуации.Также я хочу поделиться новостью о появлении на свет моего сына Матео, который родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей", – написал Сильва в твиттере.