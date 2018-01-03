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Давид Сильва сообщил, что у него родился недоношенный сын

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва отсутствовал в расположении команды.

"Я хочу поблагодарить всех за вашу любовь и добрые слова, которые я получил в эти недели. Особая благодарность моим партнерам по команде, тренеру и всему руководству клуба за понимание моей ситуации.

Также я хочу поделиться новостью о появлении на свет моего сына Матео, который родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей", – написал Сильва в твиттере.
Теги: Сильва Манчестер Сити
Сегодня, 19:13
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№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пусть растет большим и сильным!
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: igor78 Россия (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья малышу!
Регистрация: 23.11.2016
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