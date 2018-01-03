Кевин О’Коннор выиграл один миллион евро в рождественской лотерее

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle? pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04 — The National Lottery (@NationalLottery) January 2, 2018

Защитник английского клуба "Престона" Кевин О’Коннор выиграл один миллион евро в рождественской лотерее.Ирландец получил билет в качестве подарка на Рождество от дяди.