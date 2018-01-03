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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Защитник английского клуба "Престона" Кевин О’Коннор выиграл один миллион евро в рождественской лотерее.
Ирландец получил билет в качестве подарка на Рождество от дяди.
Ирландец получил билет в качестве подарка на Рождество от дяди.
A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle? pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04— The National Lottery (@NationalLottery) January 2, 2018
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