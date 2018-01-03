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Кевин О’Коннор выиграл один миллион евро в рождественской лотерее

Защитник английского клуба "Престона" Кевин О’Коннор выиграл один миллион евро в рождественской лотерее.

Ирландец получил билет в качестве подарка на Рождество от дяди.

Сегодня, 19:31
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№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:57) #
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Везёт всегда тем,у кого есть деньги
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
фигня.. 4 месяца работы
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
во, попёрло! (с)


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дядя в ахуе, наверное. smile
Регистрация: 23.08.2016
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