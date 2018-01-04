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Михаил Борзыкин: не знаю, какие качества в Габулове могли понравиться "Брюгге"

Спортивный журналист Михаил Борзыкин прокомментировал переход вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова в "Брюгге".

"Не знаю, какие качества в Габулове, кроме того, что он красит давно поседевшие волосы, могли понравиться "Брюгге".

Зато знаю, что Габулов - возможно, единственный вратарь в мире, который с годами играет только хуже. Поглядим." - написал Борзыкин в твиттере.
Теги: Брюгге Габулов
Сегодня, 09:47
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:56) #
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Не согласен с борзыкиным. Мы ведь не знаем ,какого уровня вратарь в Брюгге!?
Регистрация: 27.07.2016
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