Михаил Борзыкин: не знаю, какие качества в Габулове могли понравиться "Брюгге"

Спортивный журналист Михаил Борзыкин прокомментировал переход вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова в "Брюгге"."Не знаю, какие качества в Габулове, кроме того, что он красит давно поседевшие волосы, могли понравиться "Брюгге".Зато знаю, что Габулов - возможно, единственный вратарь в мире, который с годами играет только хуже. Поглядим." - написал Борзыкин в твиттере.