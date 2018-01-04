Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Самуэль Умтити не хочет переходить в "Манчестер Сити"

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не проявляет желания перейти в "Манчестер Сити", а хотел бы остаться в каталонском клубе, передает El Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что "горожане" готовы заплатить 60 млн евро за 24-летнего француза.
Теги: Барселона Манчестер Сити
Сегодня, 09:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.