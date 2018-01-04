Самуэль Умтити не хочет переходить в "Манчестер Сити"

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не проявляет желания перейти в "Манчестер Сити", а хотел бы остаться в каталонском клубе, передает El Mundo Deportivo.Ранее в СМИ сообщалось, что "горожане" готовы заплатить 60 млн евро за 24-летнего француза.