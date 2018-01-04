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Голкипер "Брюгге" Людовик Бютель продолжит карьеру в "Анжере"

Голкипер "Брюгге" Людовик Бютель перейдет в "Анжер", сообщает официальный сайт клуба.

34-летний вратарь уже выступал за этот французский клуб с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Бельгию.

В текущем сезоне Бютель потерял место основного голкипера "Брюгге", а несколько дней назад клуб подписал российского вратаря Владимира Габулова.
Теги: анж Брюгге Трансферы
Сегодня, 21:43
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
шило на мыло
Регистрация: 27.08.2008
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