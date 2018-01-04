Голкипер "Брюгге" Людовик Бютель продолжит карьеру в "Анжере"

Голкипер "Брюгге" Людовик Бютель перейдет в "Анжер", сообщает официальный сайт клуба.34-летний вратарь уже выступал за этот французский клуб с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Бельгию.В текущем сезоне Бютель потерял место основного голкипера "Брюгге", а несколько дней назад клуб подписал российского вратаря Владимира Габулова.