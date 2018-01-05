Бывший клуб Станислава Черчесова подписал контракт с Эдуардо

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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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? Za nami dzie? pe?en emocji transferowych.— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 4, 2018
To dopiero pocz?tek ?
A tak dw?jka nowych zawodnik?w prezentuje si? w obiektywie @mat_kostrzewa ?? ? pic.twitter.com/p5mkljrdDy
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