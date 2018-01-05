Бывший клуб Станислава Черчесова подписал контракт с Эдуардо

? Za nami dzie? pe?en emocji transferowych.

To dopiero pocz?tek ?

A tak dw?jka nowych zawodnik?w prezentuje si? w obiektywie @mat_kostrzewa ?? ? pic.twitter.com/p5mkljrdDy — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 4, 2018

"Легия" сообщила о заключении контракта с нападающим Эдуардо. Детали контракта 34-летнего футболиста не сообщаются.Последним клубом хорватского бразильца был "Атлетико Паранаэнсе".