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Бывший клуб Станислава Черчесова подписал контракт с Эдуардо

"Легия" сообщила о заключении контракта с нападающим Эдуардо. Детали контракта 34-летнего футболиста не сообщаются.

Последним клубом хорватского бразильца был "Атлетико Паранаэнсе".

Теги: Легия Трансферы
Сегодня, 09:17
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