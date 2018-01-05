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Сердар Азмун не приехал на медосмотр "Рубина"

"Рубин" вышел из отпуска и приступил к прохождению процедуры медицинского обследования, передает "СЭ".

В расположении клуба отсутствует форвард Сердар Азмун. Ожидается, что он присоединится к "Рубину" на первом сборе в Эмиратах.
Теги: Азмун Рубин
Сегодня, 09:57
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