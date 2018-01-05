Джанлуиджи Буффон, Де Шильо и Куадрадо пропустят матч с "Кальяри"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, защитник Маттиа Де Шильо и полузащитник Хуан Куадрадо не сыграют в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает пресс-служба клуба.Игра состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.