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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:01
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Джанлуиджи Буффон, Де Шильо и Куадрадо пропустят матч с "Кальяри"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, защитник Маттиа Де Шильо и полузащитник Хуан Куадрадо не сыграют в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает пресс-служба клуба.
Игра состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.
Игра состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.
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