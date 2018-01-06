Карлос Тевес вернулся в "Бока Хуниорс"

#BienvenidoCarlitos ?Tevez volvi? a casa! Hoy se sum? al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compa?eros. #VamosBoca ??? pic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 5, 2018

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес расторг контракт с китайским и вернулся в "Бока Хуниорс"."Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой. Он присоединился к команде и уже тренируется вместе с одноклубниками", – гласит твиттер "Бока Хуниорс".