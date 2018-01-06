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Карлос Тевес вернулся в "Бока Хуниорс"

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес расторг контракт с китайским и вернулся в "Бока Хуниорс".

"Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой. Он присоединился к команде и уже тренируется вместе с одноклубниками", – гласит твиттер "Бока Хуниорс".

Теги: Тевес
Сегодня, 09:59
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