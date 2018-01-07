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Фред: жду звонка от Гвардиолы

Полузащитник донецкого "Шахтёра" Фред Родригес прокомментировал информацию о том, что он может перейти в "Манчестер Сити".

"Англия – самый конкурентный чемпионат в мире. Было бы круто поиграть там под руководством одного из лучших тренеров. Я бы назвал это своей мечтой. Гвардиола пока не звонил, но всё ещё жду. Скоро он мне позвонит", - цитирует футболиста Globo.
Теги: Гвардиола Шахтер Манчестер Сити
Сегодня, 08:19
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