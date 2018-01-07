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Начо Ново находится в больнице после сердечного приступа
Бывший нападающий "Рейнджерс" Начо Ново перенес сердечный приступ, утверждает Football Espana. Это произошло после минифутбольного матча легенд клуба из Глазго, который проходил в Берлине.
38-летний испанец был отправлен в больницу, где успешно перенес операцию. На данный момент он остается в интенсивной терапии.
Напомним, что футболист выступал за "Рейнджерс" с 2004 по 2010 год. В составе клуба он провел 255 матчей и забил 73 гола, трижды став чемпионом Шотландии, выиграв кубов страны и дважды став обладателем кубка шотландской лиги.
"Спорт-Экспресс"
38-летний испанец был отправлен в больницу, где успешно перенес операцию. На данный момент он остается в интенсивной терапии.
Напомним, что футболист выступал за "Рейнджерс" с 2004 по 2010 год. В составе клуба он провел 255 матчей и забил 73 гола, трижды став чемпионом Шотландии, выиграв кубов страны и дважды став обладателем кубка шотландской лиги.
"Спорт-Экспресс"
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