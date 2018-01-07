Тренер "Кальяри": судейство в матче с "Ювентусом"? Все видно на повторах

Главный тренер "Кальяри" Диего Лопес не стал комментировать судейство в матче чемпионата Италии с "Ювентусом".Напомним, полузащитник гостей Бернардески в концовке матча прервал кросс Симоне Падоина рукой, но после просмотра момента арбитр не назначил пенальти."Я предпочитаю говорить о футболе. На повторах все видно. Что я могу к этому добавить?", - цитирует Лопеса Football Italia.