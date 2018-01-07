Эрнесто Вальверде: Коутиньо многим сможет помочь команде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо."Думаю, Коутиньо многим сможет помочь команде. Он забивает, отдает передачи, может играть на разных позициях. Я часто наблюдал за ним в "Ливерпуле" и национальной сборной. Теперь он с нами, и мы ждем его на тренировке, чтобы оценить его форму", - цитирует Вальверде Marca.