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Эрнесто Вальверде: Коутиньо многим сможет помочь команде
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
"Думаю, Коутиньо многим сможет помочь команде. Он забивает, отдает передачи, может играть на разных позициях. Я часто наблюдал за ним в "Ливерпуле" и национальной сборной. Теперь он с нами, и мы ждем его на тренировке, чтобы оценить его форму", - цитирует Вальверде Marca.
"Думаю, Коутиньо многим сможет помочь команде. Он забивает, отдает передачи, может играть на разных позициях. Я часто наблюдал за ним в "Ливерпуле" и национальной сборной. Теперь он с нами, и мы ждем его на тренировке, чтобы оценить его форму", - цитирует Вальверде Marca.
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