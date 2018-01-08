Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признан лучшим болгарским игроком в 2017 году.По опросу журналистов страны он в два раза обошел Мартина Камбурова из "Берое" - 228 баллов против 124.Попов становится обладателем титула игрока года третий раз подряд.