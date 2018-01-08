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Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признан лучшим болгарским игроком в 2017 году.

По опросу журналистов страны он в два раза обошел Мартина Камбурова из "Берое" - 228 баллов против 124.

Попов становится обладателем титула игрока года третий раз подряд.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 00:16
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(1)
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 05:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Да,совсем плохо у них с футболом там,коль такой пешеход лучшим стал.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 01:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mahoylich
Странно все это. Наш лавочник лучший в Болгарии? Да, ну нах.

Так там страна такая, у них и Киркоров - певец smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 00:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Странно все это. Наш лавочник лучший в Болгарии? Да, ну нах.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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