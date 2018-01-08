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Филиппе Коутиньо взял себе в "Барселоне" 14-й номер

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо будет выступать в каталонском клубе под 14-м номером, сообщает Sky Sports.

Сейчас номер принадлежит хавбеку Хавьеру Маскерано, но аргентинец, скорее всего, продолжит карьеру в Китае.
Теги: Коутиньо
Вчера, 21:09
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№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Амбиции понятны)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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