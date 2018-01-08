Филиппе Коутиньо взял себе в "Барселоне" 14-й номер

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо будет выступать в каталонском клубе под 14-м номером, сообщает Sky Sports.Сейчас номер принадлежит хавбеку Хавьеру Маскерано, но аргентинец, скорее всего, продолжит карьеру в Китае.