"Уотфорд" объявил о продлении контракта с защитником Хосе Холебасом

"Уотфорд" подписал новый контракт с защитником Хосе Холебасом, сообщает пресс-служба клуба.Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.Напомним, до перехода в "Уотфорд" в 2015 году Холевас один сезон провел в "Роме". Также он защищал цвета клуба "Мюнхен-1860".