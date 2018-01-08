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"Уотфорд" объявил о продлении контракта с защитником Хосе Холебасом

"Уотфорд" подписал новый контракт с защитником Хосе Холебасом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Напомним, до перехода в "Уотфорд" в 2015 году Холевас один сезон провел в "Роме". Также он защищал цвета клуба "Мюнхен-1860".
Теги: Уотфорд
Вчера, 21:45
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№1 Написал: s.o.b. (Вчера, 22:13) #
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Болеет за:
КАМАЗ
"УОТФОРД" ОБЪЯВИЛ О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА С ЗАЩИТНИКОМ ХОСЕ ХОЛЕВАСОМ

Холебас
Регистрация: 16.09.2010
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