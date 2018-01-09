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Райан Гиггз может возглавить клуб чемпионата Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз может возглавить "Сток Сити", сообщает Mirror.

Руководство клуба чемпионата Англии рассматривает кандидатуру валлийца на пост наставника команды.

Ранее Гиггз изъявлял желание возглавить "Саутгемптон".
Теги: Гиггз
Сегодня, 07:05
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