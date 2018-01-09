"Челси" готов воспользоваться разногласиями между "Ромой" и Раджой Наингголаном

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Dailystar.Лондонский готов воспользоваться разногласиями бельгийца с римским клубом и попытаться подписать игрока этой зимой. Сообщается, что "Рома" готова отпустить игрока в другой клуб не меньше чем за 44 миллиона фунтов стерлингов.