Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Челси" готов воспользоваться разногласиями между "Ромой" и Раджой Наингголаном

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Dailystar.

Лондонский готов воспользоваться разногласиями бельгийца с римским клубом и попытаться подписать игрока этой зимой. Сообщается, что "Рома" готова отпустить игрока в другой клуб не меньше чем за 44 миллиона фунтов стерлингов.
Теги: Наингголан Рома Челси Трансферы
Сегодня, 07:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.