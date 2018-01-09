СМИ: Алексис Санчес перейдет в "Манчестер Сити" за 30 млн фунтов

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити", передает Express.Сообщается, что трансфер чилийца будет оформлен до конца текущей недели, а сумма сделки составит 30 млн фунтов. Контракт Санчеса с лондонцами истекает летом 2018 года