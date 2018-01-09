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СМИ: Алексис Санчес перейдет в "Манчестер Сити" за 30 млн фунтов

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити", передает Express.

Сообщается, что трансфер чилийца будет оформлен до конца текущей недели, а сумма сделки составит 30 млн фунтов. Контракт Санчеса с лондонцами истекает летом 2018 года
Теги: Санчес Арсенал Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 08:51
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(0)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
Странная покупка. Там атакующих игроков итак долешево(Сане, Агуэро, Стерлинг, Де Брюйне, Жезус, СильвЫ). Ослабить Арсенал в лице конкурента? Это смешно, Арсенал стал уже середняком, Венгер чересчур верит в своих сынков типа Ивоби.

Пеп своих "сыновей" собирает.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: serega_user
Странная покупка. Там атакующих игроков итак долешево(Сане, Агуэро, Стерлинг, Де Брюйне, Жезус, СильвЫ). Ослабить Арсенал в лице конкурента? Это смешно, Арсенал стал уже середняком, Венгер чересчур верит в своих сынков типа Ивоби.

Жезус травмирован, Агуэро не совсем доволен своим положением, а самое главное летом все равно придется платить игроку подъемные как свободному агенту, плюс перехватит кто нибудь типа ПСЖ, на свободного то спрос вырастит, пример Витцеля показателен зажал Юве денег, хотел полгода подаждать и игрок ушел к другим
Регистрация: 5.08.2010
№2 Написал: safonas (Сегодня, 09:04) #
  • -2
  •  (4)

за пол года 30 лямов?в команду которой по сути он и не особо нужен??? футбольный мир сошел с ума


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Странная покупка. Там атакующих игроков итак долешево(Сане, Агуэро, Стерлинг, Де Брюйне, Жезус, СильвЫ). Ослабить Арсенал в лице конкурента? Это смешно, Арсенал стал уже середняком, Венгер чересчур верит в своих сынков типа Ивоби.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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