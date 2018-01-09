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Зе Луиш улыбнулся на вопрос, останется ли он в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш приехал в аэропорт Шереметьево последним и намного позже остальных красно-белых, передает "СЭ".

Футболист был не в спартаковской экипировке, а на вопрос, останется ли в клубе, только улыбнулся. Напомним, игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ.

Ранее в английских СМИ сообщалось, что Зе Луишем интересуется "Брайтон". Сумма сделки может составить 20 миллионов фунтов.
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 08:56
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№3 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 10:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вопрос, останется ли в клубе, только улыбнулся.

Он что, Джоконду троллит. К чему здесь новость мирового масштаба про улыбки?


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:26) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
продавать и как можно скорее, пока приличные деньги за него предлагают!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: язва Москва (Сегодня, 09:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это его выбор! Спасибо за чемпионство скажем еще раз!
Мы не конебомжи! smirk


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
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