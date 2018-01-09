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Сборная Чили назначила главного тренера

Федерация футбола Чили объявила о назначении на должность главного тренера Рейнальдо Руэды.

60-летний колумбиец, бывший наставник "Фламенго", будет руководить командой до завершения квалификации на ЧМ-2022 в Катаре. Если команда успешно пройдет квалификацию, то соглашение будет продлено.
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 09:46
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