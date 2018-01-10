Андре Виллаш-Боаш попал в больницу после ралли "Дакар"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш попал в больницу, сообщает Record.На 4-м этапе ралли "Дакар" экипаж португальского специалиста угодил в аварию и не смог добраться до финиша."Виллаш-Боаш был доставлен в больницу с болью в спине. Очень обидно, потому что он отлично дебютировал", – сказал директор команды Жан-Марк Фортин.