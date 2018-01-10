Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Валерий Газзаев - об уходе Мутко: перед нами откровенно разыгрывают спектакль

Заслуженный тренер России, заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев – о скандальном решении с передачей власти президентом РФС Виталием Мутко в Доме футбола.

- Раз уж вспомнили про выборы главы РФС, не могу не сказать вот о чем. Второй раз за полтора года мы видим, как перед нами откровенно разыгрывают спектакль. Три человека на исполкоме встают и дружно отказываются от роли и.о. главы РФС (речь идет про Никиту Симоняна, Сергея Прядкина и Сергея Анохина, все они являются вице-президентами РФС. – Прим.).

Та же самая консолидация, которую мы видели во время выборов в сентябре-2016 (тогда Сергей Прядкин, глава РФПЛ и вице-президент РФС, и Игорь Ефремов, глава ФНЛ, сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Мутко. – Прим.).

Вице-президентство – это не вопрос "хочу – не хочу". Так положено по Уставу! Одна из обязанностей вице-президента – стать и.о. в случае, если что-то происходит с президентом РФС. Например, когда он тяжело заболел. А если вы "не можете" – например, по состоянию здоровья или в случае крайней занятости, вы тут же пишете заявление об отставке. Затем собирается конференция РФС и выбирает новых вице-президентов, раз прежние не могут и не хотят.

После случившегося должно быть именно так. В общем, возникла масса вопросов. Подводя итог: считаю, что подобное приостановление в канун домашнего ЧМ-2018 – это очередное проявление безответственности и непрофессионализма.

СЭ
Теги: Газзаев Мутко
Сегодня, 09:59
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сказаны-то правильные слова. Вот только не Псу их говорить, свои спектакли уже забыл? Пес укропный. Мудко разыгрывает ровно то, к чему привык кабинетный РФС, а кабинетным он стал - при ТВОЕМ конкретно деятельном собачьем участии. Так что не скули и лезь в будку обратно.
ПиСи: а из Динамы Киев-то... "Шо, опять? Выгнали?!" Жил-был ПЕС


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
вся страна погрязла в спектаклях.
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: язва Москва (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да у нас вся жизнь при таком правительстве один сплошной спектакль !


--------------------
Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Самый захватывающий спектакль я наблюдал не так давно.Главные роли исполняли гнидер(глава РФПЛ) и усатый(тренер ЦКГ).
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (4)

Тебе с Мудко мельдония в задницу,лыжи в руки и в Альпы, туризм развивать.Туристы долбаные.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
nedva,

Даже если и так мне кажется хуже не будет в любом случае
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как же усатому хочется порулить российским футболом! Который год слюни летят...
Регистрация: 23.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.