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Защитник "Эвертона" Холгейт обвиняется в гомофобии

Защитник "Эвертона" Мэйсон Холгейт обвиняется в гомофобии, сообщает The Telegraph.

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена в ближайшее время открыть против футболиста дисциплинарное дело за гомофобские твиты, написанные им в 2012 и 2013 годах. В них Холгейт спорил и называл своего оппонента "педиком".
Сегодня, 21:14
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№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: grisha
Цитата: miktar
Кто ещё хочет в европопку?

Все, у кого есть руки, голова и самоуважение

ну ты п***к. Хохлоп***к. Согласно твоим принципам ты должен сказать что это именно так и есть, возгордиться этим, и сказать мне спасибо. Хотя головы, самоуважения у тебя точно нет, да и руки, похоже, только для того чтоб по клаве бить, набирая тупые русофобские каменты, ну еще чтоб писюн трогать. Пипец ты даун.
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
Кто ещё хочет в европопку?

Все, у кого есть руки, голова и самоуважение
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: miktar (Сегодня, 22:02) #
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Теперь понятно. Кто ещё хочет в европопку?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть. "следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
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