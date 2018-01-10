Защитник "Эвертона" Холгейт обвиняется в гомофобии

Защитник "Эвертона" Мэйсон Холгейт обвиняется в гомофобии, сообщает The Telegraph.Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена в ближайшее время открыть против футболиста дисциплинарное дело за гомофобские твиты, написанные им в 2012 и 2013 годах. В них Холгейт спорил и называл своего оппонента "педиком".