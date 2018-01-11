Сергей Силкин: надеюсь, что "Динамо" удастся избежать стыковых игр

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мыслями по поводу возможных трансферов в РФПЛ, а также высказал точку зрения относительно того, какие позиции необходимо укрепить динамовцам.- Это у него самого надо спросить. Понятно, что, учитывая игру, которую исповедуют в английском чемпионате, для них такой футболист, как Зе Луиш, был бы очень полезен и стал бы хорошим приобретением. А стоит или нет — сложный вопрос. Как знать, может быть, «Спартак» хочет продать его трансфер. Футбол сейчас — бизнес. Везде дают очень хорошие деньги за игроков. Но думаю, этот трансфер может быть осуществлен только в том случае, если «Спартак» вместо него подпишет другого футболиста. Но надо учитывать, что «Спартак» сейчас воспрянул духом. Играть в еврокубках за спартаковцев или играть за «Брайтон» без еврокубков — ну, я не знаю. Не думаю, что «Брайтон» будет платить намного больше, чем красно-белые.- Ничего удивительного: Промес здесь на виду. На лидеров своих команд всегда будет спрос. И то, что сватают — очень хорошо, что интересуются футболистами, которые у нас играют. Здесь все, наверное, зависит от позиции руководителей клуба. Но согласитесь, переход в «Брайтон» и переход в «Ливерпуль» - совершенно разные явления, поскольку это и совершенно разные команды. Думаю, в «Ливерпуль» хотел бы перейти любой амбициозный игрок.-Да, тут чуть ли не про «Реал», кажется речь шла. Ему, конечно, решать, но мне кажется, что если бы предложение было бы из хорошего европейского клуба,то нужно бы попробовать туда перейти. Мне бы очень хотелось, чтобы наши ребята играли в ведущих клубах — это престиж и для нашей сборной, и для футболиста. Важно, чтобы на наших игроков был спрос.- Предыдущее трансферное «окно» показало, что во многом промахнулись: из пяти футболистов, которых взяли, четыре не пригодились. Только Самба Соу соответствует... Так что команда тогда не усилилась и с учетом травм забуксовала. В идеале в любую трансферную кампанию надо по одному игроку брать на все позиции. Минимум надо трех хороших игроков брать. Это важно и для конкуренции. Чтобы футболисты не застаивались. Другое дело, что не все игроки вписываются в состав, в игру. А «Динамо» должно усиливаться. Ведь никого не устраивает это положение - борьба за выживание. Хочется, чтобы команда начала возрождаться. Чего жду от динамовцев весной? После возобновления сезона у них будет очень сложный календарь: много трудных игр с лидерами, и непосредственными конкурентами. Хотелось бы чтобы набрали такое количество очков, чтобы остались в РФПЛ и избежали стыковых игр при этом. Надеюсь, что следующим летом уже сделают более качественную селекционную программу.