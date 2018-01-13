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Виктор Гончаренко: мы долго смотрели за Бистровичем

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание полузащитника Кристияна Бистровича.

"Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением", - цитирует Гончаренко твиттер ЦСКА.

Хорват заключил с ЦСКА контракт до 2022 года.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 20:52
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
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