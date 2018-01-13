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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: мы долго смотрели за Бистровичем
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание полузащитника Кристияна Бистровича.
"Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением", - цитирует Гончаренко твиттер ЦСКА.
Хорват заключил с ЦСКА контракт до 2022 года.
"Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением", - цитирует Гончаренко твиттер ЦСКА.
Хорват заключил с ЦСКА контракт до 2022 года.
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