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Рой Ходжсон: теперь мы можем смотреть на турнирную таблицу без дрожи в течение недели или двух

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал победу "Бернли" (1:0) в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

"Это отличная победа. Мы знали, что нам будет очень и очень сложно. В первом тайме мы создали много шансов, во второй половине игра стала более комфортной. Мы знали, что соперник прибавит. Я рад, что защитники выдержали этот тест. Теперь мы можем смотреть на турнирную таблицу без дрожи в течение недели или двух", - цитирует тренера ВВС.
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас Бернли
Сегодня, 21:18
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