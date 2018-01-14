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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Арсен Венгер: уход Санчеса? 50 на 50
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил вероятность ухода из команды Алексиса Санчеса зимой.
"50 на 50. Никогда не знаешь, как разрешится такого рода ситуация в трансферный период. Вот почему я решил сосредоточиться на игре", - цитирует Венгера BBC.
Ранее сообщалось, что Санчес может перейти в "Манчестер Сити".
"50 на 50. Никогда не знаешь, как разрешится такого рода ситуация в трансферный период. Вот почему я решил сосредоточиться на игре", - цитирует Венгера BBC.
Ранее сообщалось, что Санчес может перейти в "Манчестер Сити".
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