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Арсен Венгер: уход Санчеса? 50 на 50

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил вероятность ухода из команды Алексиса Санчеса зимой.

"50 на 50. Никогда не знаешь, как разрешится такого рода ситуация в трансферный период. Вот почему я решил сосредоточиться на игре", - цитирует Венгера BBC.

Ранее сообщалось, что Санчес может перейти в "Манчестер Сити".
Теги: Венгер Санчес Арсенал
Сегодня, 21:24
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