Арсен Венгер: уход Санчеса? 50 на 50

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил вероятность ухода из команды Алексиса Санчеса зимой."50 на 50. Никогда не знаешь, как разрешится такого рода ситуация в трансферный период. Вот почему я решил сосредоточиться на игре", - цитирует Венгера BBC.Ранее сообщалось, что Санчес может перейти в "Манчестер Сити".