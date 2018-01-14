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Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава "Боруссии" по дисциплинарным причинам

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава по дисциплинарным причинам, сообщает пресс-служба клуба.

"Обамеянг вне состава команды по дисциплинарным причинам", - говорится в сообщении "Боруссии" в твиттере.

Ранее сообщалось, что Обамеянг перейдет в "Гуанчжоу Эвергранд" за 72 миллиона евро.
Теги: Обамеянг Боруссия Д
Сегодня, 21:39
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