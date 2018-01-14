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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрген Клопп: какая игра! Две команды, настоящий триллер, исторический матч
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
"Какая игра! Две команды, настоящий триллер. Это был исторический матч. Об этой игре вы расскажете через 20 лет, потому что в этом сезоне "Манчестер Сити" больше не проиграет. Такие игры забирают сердце, бросают его на поле. Если вы сочетаете качество и характер, то видите такую игру. Мне очень понравилось", - цитирует Клоппа ВВС.
"Какая игра! Две команды, настоящий триллер. Это был исторический матч. Об этой игре вы расскажете через 20 лет, потому что в этом сезоне "Манчестер Сити" больше не проиграет. Такие игры забирают сердце, бросают его на поле. Если вы сочетаете качество и характер, то видите такую игру. Мне очень понравилось", - цитирует Клоппа ВВС.
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