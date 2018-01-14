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Юрген Клопп: какая игра! Две команды, настоящий триллер, исторический матч

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

"Какая игра! Две команды, настоящий триллер. Это был исторический матч. Об этой игре вы расскажете через 20 лет, потому что в этом сезоне "Манчестер Сити" больше не проиграет. Такие игры забирают сердце, бросают его на поле. Если вы сочетаете качество и характер, то видите такую игру. Мне очень понравилось", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 22:02
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это в Англии, в России другой исторический матч с участием Ливерпуля. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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