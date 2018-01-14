Юрген Клопп: какая игра! Две команды, настоящий триллер, исторический матч

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии."Какая игра! Две команды, настоящий триллер. Это был исторический матч. Об этой игре вы расскажете через 20 лет, потому что в этом сезоне "Манчестер Сити" больше не проиграет. Такие игры забирают сердце, бросают его на поле. Если вы сочетаете качество и характер, то видите такую игру. Мне очень понравилось", - цитирует Клоппа ВВС.