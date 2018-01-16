Форвард "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Челси", передает Manchester Evening News.Главный тренер "синих" Антонио Конте ранее подтвердил информацию об интересе к чилийцу еще во времена его работы с "Ювентусом".Главным претендентом на Санчеса является "Манчестер Юнайтед".