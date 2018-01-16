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Алексис Санчес может перейти в "Челси"

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Челси", передает Manchester Evening News.

Главный тренер "синих" Антонио Конте ранее подтвердил информацию об интересе к чилийцу еще во времена его работы с "Ювентусом".

Главным претендентом на Санчеса является "Манчестер Юнайтед".
Теги: Санчес Челси Арсенал
Сегодня, 08:59
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