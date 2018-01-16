"Урал" и "Тосно" интересуются Андреем Панюковым

Журналист Сергей Егоров сообщил о вариантах продолжения карьеры нападающего "Зенита-2" Андрея Панюкова."По Панюкову – интерес "Урала", "Тосно". Вариант в Греции. Клуб не готов – как я понимаю, у "Зенита-2" есть риск вылететь в ПФЛ", – написал Егоров в твиттере.