Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Урал" и "Тосно" интересуются Андреем Панюковым

Журналист Сергей Егоров сообщил о вариантах продолжения карьеры нападающего "Зенита-2" Андрея Панюкова.

"По Панюкову – интерес "Урала", "Тосно". Вариант в Греции. Клуб не готов – как я понимаю, у "Зенита-2" есть риск вылететь в ПФЛ", – написал Егоров в твиттере.
Теги: Панюков Урал Тосно Зенит-2
Сегодня, 09:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.