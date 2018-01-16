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Полузащитник "Сан-Паулу" Кристиан Куэва может перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Сан-Паулу" Кристиан Куэва попал в сферу интересов "Краснодара", сообщает Globo Esporte.

Контракт перуанца с бразильской командой рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Сан-Паулу" 28 матчей, в которых забил 3 гола.

Куэва провел за сборную Перу 36 игр и забил 6 мячей.
Теги: Сан-Паулу Краснодар Трансферы
Сегодня, 21:47
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:06) #
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