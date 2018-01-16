Полузащитник "Сан-Паулу" Кристиан Куэва может перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Сан-Паулу" Кристиан Куэва попал в сферу интересов "Краснодара", сообщает Globo Esporte.Контракт перуанца с бразильской командой рассчитан до 2021 года.В нынешнем сезоне футболист провел за "Сан-Паулу" 28 матчей, в которых забил 3 гола.Куэва провел за сборную Перу 36 игр и забил 6 мячей.