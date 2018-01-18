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Илья Геркус: если появится возможность вернуть Жемалетдинова, это будет интересно

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему "Рубина" Рифату Жемалетдинову.

"Считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно.

Думаю, сейчас много игроков "Рубина" вокруг себя имеют набор слухов о тех или иных вариантах развития карьеры. Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем "Рубину" разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы", - передает слова Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 09:53
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