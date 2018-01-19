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Элвер Рахимич: есть желание возглавить клуб премьер-лиги

Бывший полузащитник ЦСКА, который тренирует армейскую ДЮСШ Элвер Рахимич, рассказал, что не отказался бы возглавить клуб премьер-лиги.

- Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?

- Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

- То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?

- Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше.

СЭ
Теги: Рахимич ЦСКА
Сегодня, 09:00
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 09:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
ломовик
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Элвер, Анжи тебе в руки! )))
Регистрация: 23.03.2009
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