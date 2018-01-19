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Сергей Кирьяков: потеря Джикии - это серьезный удар по сборной и по "Спартаку"

Бывший наставник "Арсенала" Сергей Кирьяков высказал свое мнение о травме защитника "Спартака" Георгии Джикии.

"Для "Спартака" и для сборной травма Джикии - это серьезная потеря. В команде Черчесова есть определенные проблемы в центральной зоне обороны. Джикия из тех, кто есть, был одним из сильнейших, лидером. Потеря такого футболиста - это серьезный удар по сборной и, конечно, по "Спартаку".

Если рассматривать двоих иностранцев, Боккетти или Таски, то если их ставить вдвоем в центр обороны, то придется в другие линии ставить больше русских из-за лимита. Нужны будут определенные перестановки в составе. Время, кажется, еще есть, но до возобновления сезона его не так много.

Остается только пожелать Георгию восстановления и чтобы травма оказалась не такой серьезной. Скоро четыре наших клуба продолжат выступления в Лиге Европы. Каждый игрок такого уровня, как Джикия, на счету", - цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
Теги: Кирьяков Джикия Спартак
Сегодня, 10:59
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