Генрих Мхитарян не сыграет с "Бернли"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян пропустит матч 24-го тура чемпионата Англии против "Бернли", сообщает The Sun.Жозе Моуринью не включил армянина в заявку на игру в связи с тем, что в ближайшее время футболист должен отправиться в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.