Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Генрих Мхитарян не сыграет с "Бернли"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян пропустит матч 24-го тура чемпионата Англии против "Бернли", сообщает The Sun.

Жозе Моуринью не включил армянина в заявку на игру в связи с тем, что в ближайшее время футболист должен отправиться в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед Бернли
Сегодня, 20:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.