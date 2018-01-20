Евгений Марков: зачем мне сейчас идти в "Зенит" и сидеть на скамейке?

Новичок "Динамо" Евгений Марков рассказал, что отказался от перехода в "Зенит", чтобы иметь игровую практику.– А зачем мне сейчас идти в "Зенит"? Там есть нападающие. Их много и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.– У меня хватает примеров игроков, которые переходили в "Зенит" и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в "Рубине". Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.– Нет, ни в коем случае не испугался. Но я не вижу смысла подписывать контракт с "Зенитом". Там, как я уже заметил, хватает футболистов моего амплуа. Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников...