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Евгений Марков: зачем мне сейчас идти в "Зенит" и сидеть на скамейке?

Новичок "Динамо" Евгений Марков рассказал, что отказался от перехода в "Зенит", чтобы иметь игровую практику.

- Почему отказали "Зениту", который в итоге вышел на вас, и отправились в "Динамо"?

– А зачем мне сейчас идти в "Зенит"? Там есть нападающие. Их много и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

– Почему именно на скамейке?

– У меня хватает примеров игроков, которые переходили в "Зенит" и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в "Рубине". Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.

– Получается, вы испугались конкуренции с Кокориным?

– Нет, ни в коем случае не испугался. Но я не вижу смысла подписывать контракт с "Зенитом". Там, как я уже заметил, хватает футболистов моего амплуа. Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников...

СЭ
Теги: Марков Зенит Динамо
Сегодня, 08:13
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9
(2)
№9 Написал: язва Москва (Сегодня, 11:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это молодец! Уважение..


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№8 Написал: garford (Сегодня, 11:11) #
  • +1
  •  (3)

Вы все не понимаете, туда идут за трофеями(за бабосами) и плевать им всем перешедшим в Зенит, что они стали называться Погребняками номер два, а сколько их уже таких там, второй состав дормоедов собрался и самое интересное, что практически никто никуда не рыпается, уже штаны до трусов на лавке стёрли, скоро жопа задымиться.
Регистрация: 5.07.2016
№7 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:45) #
  • -2
  •  (2)

Да правильно,если будет забивать в Динамо,то возьмут в Зенит и контракт получше будет
Регистрация: 26.01.2017
№6 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 10:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Серж1,
Я Горжусь,что живу в Городе Герое Севастополе,а тебе бомжу немытому этого не понять!Болей за бомжей немытх на Распил-Арене и не квакай из болота!!!
Регистрация: 4.08.2016
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 10:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Игорь Севастополь ,ты что обиделся на Забалотного за ту игру,ну не обижайся иди подмойся. и дружеский совет смени ник,не позорь город герой. тебе подойдет игорь кабан
Регистрация: 21.07.2011
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:29) #
  • 0
  •  (12)

ем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников...

Глумится над помойными прошмандовками . В бомжатне нет ни одного своего воспитанника в основе.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 09:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Заболотному нравится на банке.Зато бабки на шару.
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 08:57) #
  • +7
  •  (11)

у парня хватило ума адекватно оценить ситуацию.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:27) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба и Новосельцев ржут в голос
Регистрация: 22.09.2007
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