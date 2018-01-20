Унаи Эмери: иерархия пенальтистов в "ПСЖ" определена

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался о пенальтистах в команде. Напомним, в матче с "Дижоном" (7:0) Неймар реализовал 11-метровый, не позволив Эдинсону Кавани побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (157)."Я не буду говорить о тех вещах, которые не должны выходить за пределы раздевалки. У каждого игрока в нашей команде своя роль. Иерархия в вопросе исполнения пенальти ясна, но я предпочитаю не говорить об этом.При подготовке к матчам мы говорим только о командной статистике, а личные показатели – это хорошо, но мы никогда их не обсуждаем", - передает слова Эмери ESPN FC.