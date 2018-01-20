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Унаи Эмери: иерархия пенальтистов в "ПСЖ" определена

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался о пенальтистах в команде. Напомним, в матче с "Дижоном" (7:0) Неймар реализовал 11-метровый, не позволив Эдинсону Кавани побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (157).

"Я не буду говорить о тех вещах, которые не должны выходить за пределы раздевалки. У каждого игрока в нашей команде своя роль. Иерархия в вопросе исполнения пенальти ясна, но я предпочитаю не говорить об этом.

При подготовке к матчам мы говорим только о командной статистике, а личные показатели – это хорошо, но мы никогда их не обсуждаем", - передает слова Эмери ESPN FC.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 09:24
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:59) #
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Lokoflesh,
Следующая игра покажет.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Прогнулись в Псж под Неймарчика, он еще вам даст прокакаться.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
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