СМИ: Алексис Санчес попрощался с игроками "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".Как передает Daily Mirror, 19 января чилиец провел последнюю тренировку в составе "канониров" и попрощался с игроками лондонского клуба. О трансфере Санчеса будет объявлено в эти выходные.