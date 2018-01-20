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СМИ: Алексис Санчес попрощался с игроками "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как передает Daily Mirror, 19 января чилиец провел последнюю тренировку в составе "канониров" и попрощался с игроками лондонского клуба. О трансфере Санчеса будет объявлено в эти выходные.
Теги: Санчес Арсенал
Сегодня, 09:51
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