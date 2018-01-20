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"Вильярреал" обыграл "Леванте", Денис Черышев забил гол

Матч 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" – "Леванте" завершился победой хозяев поля – 2:1.

Чемпионат Испании

20 тур

"Вильярреал" – "Леванте" 2:1

Голы: Тригерос, 26, Черышев, 50

"Вильярреал": Асенхо, Хауме, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Кастильехо (Мартинес, 75), Черышев (Раба, 65), Унал

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Луна, Коке, Робер, Моралес, Дукуре (Кампанья, 76), Лерма, Лукич (Лопес, 53), Хасон (Марти, 64), Боатенг

Предупреждения: Лукич, 31, Хауме, 39, Постиго, 64
Теги: Вильярреал Леванте
Сегодня, 22:24
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